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НовостиОбщество19 апреля 2023 10:43

Из Набережных Челнов отправили очередной гуманитарный груз в зону СВО

Его общий вес составил 16 тонн
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Всю гуманитарную помощь отправили в татарстанский полк. Фото: telegram-канал мэрии Набережных Челнов

Всю гуманитарную помощь отправили в татарстанский полк. Фото: telegram-канал мэрии Набережных Челнов

Из Набережных Челнов отправили очередной гуманитарный груз в зону спецоперации. Военнослужащим передадут три машины, стройматериалы, вещи, необходимые в быту, продукты питания - общий вес составил 16 тонн.

Помогли в сборе груза волонтеры, ветераны, предприниматели, депутаты и неравнодушные жители автограда. Всю гуманитарную помощь отправили в татарстанский полк, сообщается в telegram-канале мэрии Набережных Челнов.

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