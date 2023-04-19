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НовостиЭкономика19 апреля 2023 10:10

Правительство РТ направит более 1 млрд рублей на новые корпуса технопарка «Синергия»

Их строительство закончат к декабрю этого года
Адам САГАЛ
значительную часть технопарка займет СИБУР

значительную часть технопарка займет СИБУР

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2023 году правительство Татарстана направит 1,15 миллиарда рублей на строительство трех новых корпусов технопарка Синергия в Елабуге. Их общая площадь составит 61 тысяча кв.м. ОБъекты планируют ввести в эксплуатацию в декабре текущего года.

Субсидию из бюджета республики получит особая экономическая зона (ОЭЗ) «Алабуга», 100% акций которой принадлежит Татарстану. Соответствующий документ подписан премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

Недавно стало известно, что значительную часть технопарка займет СИБУР.

Ранее мы сообщали, что в Набережных Челнах планируют построить второй ИТ-парк.

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