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НовостиОбщество19 апреля 2023 9:52

В 2023 году по нацпроекту завершат капремонт автодороги в Новошешминском районе

Речь идет об участке протяженностью 3,6 километра
Андрей МАРЬЯНОВ
Андрей МАРЬЯНОВ
Ее начали чинить еще в прошлом году.

Ее начали чинить еще в прошлом году.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В текущем году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на территории Новошешминского района Татарстана завершат ремонт дороги Новошешминск – «Шереметьевка – Кармалы». Речь идет об участке общей протяженностью 3,6 километра.

В 2022 году там уже восстановили основание проезжей части методом холодной регенерации и уложили нижний слой асфальта. Сейчас, среди всего прочего, планируется уложить верхний слой дорожного покрытия и укрепить обочины. На эти работы из бюджета Татарстана было направлено более 15 миллионов рублей, а из федерального – свыше 63 миллионов.

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