Казанскую фирму ТД «Олимп» уличили в уклонении от уплаты налогов на 51 миллион рублей

Полицейские установили, что один из руководителей организации специально вносил ложные данные в налоговые декларации. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ходе выездной проверки полицейские вместе с сотрудниками налоговой службы обнаружили, что казанская фирма ТД «Олимп», торгующая стройматериалами, уклонилась от уплаты налогов на сумму более 51 миллиона рублей.

- В отношении руководства организации по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «уклонения от уплаты налогов». Максимальное наказание по ней – шесть лет лишения свободы, - сообщили в МВД Татарстана.

Там отметили, что полицейским удалось установить, что с 2017 по 2019 года один из руководителей ТД «Олимп» специально вносил ложные данный в подаваемые от фирмы налоговые декларации, а также другие документы.

Как считают правоохранители, он вписал туда о якобы существующих отношениях компании с семью контрагентами, хотя таковых по факту не было. Благодаря этому ТД «Олимп» уклонилась от уплаты НДС и налога на прибыль на тот самый 51 миллион рублей.

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