Школьница находилась неподалеку от театра им. Г.Камала Фото: Олег УКЛАДОВ

В Казани завершились поиски 12-летней девочки из поселка Шигали Высокогорского района Татарстана, которая пропала накануне, 18 апреля. Как сообщалось в ориентировках, в последний раз вчера ее видели на улице Дементьева.

В результате школьницу нашли в центре Казани, она находилась неподалеку от театра им. Г.Камала. Первым ее заметил волонтер из ее родного поселка. Мужчина позвонил отцу ребенка, родитель уже выехал за дочерью.

Ранее мы сообщали, что в Набережных Челнах пропавшую школьницу также нашли живой и здоровой. Девочка каталась на трамвае.

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