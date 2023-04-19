В Татарстане инфляция в марте снизилась до 1,9%

Стройматериалы стали дешевле на 13% Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В марте 2023 года годовая инфляция в Татарстане снизилась до 1,9%. В феврале показатель был равен 10,7%. Информация опубликована отделением Банка России – Национального банка по РТ.

Цена на сахар снизилась на 27% по сравнению с мартом прошлого года. Также подешевели хлебобулочные и макаронные изделия – на 7,5% по сравнению с прошлогодними ценами.

- Годовая инфляция резко снизилась из-за эффекта высокой базы: из ее расчета вышел очень сильный ценовой прирост марта прошлого года, – уточнили причину в Центробанке.

Также, по данным регулятора, за год существенно подешевели средства связи (-28%), компьютеры (-12%), стройматериалы (-13%). А вот моющие средства, парфюмерия и косметика подорожали на 16%.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане подорожали огурцы и бананы.

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