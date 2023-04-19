Для Соборной мечети в Набережных Челнах привезли полумесяцы и улемы

На стройку привезли и материалы для подготовки трех куполов под чистовую отделку. Фото: пресс-служба мэрии

На стройку Соборной мечети в Набережных Челнах привезли три полумесяца и улемы. Они выполнены в золотом цвете. В скором времени строители приступят к их установке. Один будет размещен на главном куполе, два – на малых минаретах. Устанавливать полумесяцы будут после окончания облицовочных работ.

Также, как сообщили в пресс-службе мэрии, на стройку привезли материалы для подготовки трех куполов под чистовую отделку.

Напомним, активное строительство Соборной мечети в Набережных Челнах началось несколько лет назад после долгой заморозки. Возводится она на пожертвования.

Ранее мы сообщали, что в Набережных Челнах настоятель просит помощи в возрождении старейшего храма.

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