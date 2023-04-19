УНИКС второй раз подряд обыграл «Зенит» в полуфинале плей-офф

Матч закончился со счетом 68:59. Фото: пресс-служба БК УНИКС

УНИКС во второй раз подряд обыграл «Зенит» в полуфинале плей-офф Единой лиги ВТБ. Матч закончился со счетом 68:59 в пользу хозяев площадки.

В составе казанской команды самым результативным стал Винс Хантер, который набрал 15 очков, сделал 7 подборов и 3 перехвата мяча. Счет в полуфинальной серии стал 2-0 в пользу УНИКСа. Две следующие игры состоятся в Санкт-Петербурге.

- Это типичный плей-офф, в котором процент реализации бросков был не таким высоким. Боролись за позицию, играли кость в кость. В концовке мы были немного удачливее, - прокомментировал игру главный тренер казанской команды Велимир Перасович.

Ранее мы сообщали, что казанский «Ак Барс» победил ЦСКА в первом матче за Кубок Гагарина.

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