Татарстанцам все больше нравится говорить с высокой четкостью через VoLTE билайн

Фото: freepik.com

В декабре 2021 года билайн запустил в Татарстане технологию VoLTE (Voice over LTE)*, которая делает речь более чёткой и позволяет клиентам во время телефонного разговора лучше слышать друг друга. По данным оператора, ежемесячная средняя продолжительность всех разговоров по VoLTE превысила 115 млн минут. При этом количество пользователей технологии выросло более чем на 20% год к году**.

Использование VoLTE дает возможность клиенту одновременно пользоваться мобильным интернетом и голосовой связью, так как не происходит переключения из сети 4G в 2G. То есть звонок, как и загрузка файлов из интернета, проходят через стандарт LTE. В России билайн запустил VoLTE в 44 регионах, включая Татарстан. По итогам 2022 года технологией пользуются уже 11 миллионов клиентов оператора.

- С момента запуска технологии VoLTE в республике прошло уже более года, и сегодня можно с уверенностью говорить, что сервис вызвал большой, а главное – положительный, отклик у наших клиентов. Мы видим, что востребованность этого решения растет в кратных значениях. VoLTE – это, прежде всего, звонки в сети 4G, поэтому мы активно расширяем наше покрытие в регионе, чтобы как можно больше татарстанцев могли пользоваться технологией и оценить все ее преимущества. Кроме того, рефарминг LTE 2100, завершенный нашими техническими специалистами в республике в прошлом году, также помогает сделать сервис удобнее, – комментирует директор Казанского отделения билайн Анвар Шахмаев.

*VoLTE - действует при технической возможности подключения для ряда устройств. Подробнее – на beeline.ru

** По данным внутренней аналитики ПАО «ВымпелКом» за март 2022 – март 2023 гг.

Реклама beeline.ru