В Набережных Челнах озвучены планы по ремонту дорог на ближайшие годы

В текущем году на дорожные работы будет направлено порядка 2,9 миллиарда рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Набережных Челнах на заседании депутатской комиссии по градостроительству, вопросам развития городской инфраструктуры и ЖКХ директор МУП «ПАД» Марат Анисимов озвучил планы по ремонту дорог на ближайшие годы. В этом году обновляются проспекты Вахитова и Хасана Туфана. В дальнейшем возьмутся за ремонт проспектов Яшьлек, Беляева и Боровецкого моста, уточнил Анисимов.

Также руководитель предприятия напомнил, что в городе начался ремонт подземного перехода у остановки «Глобус».

И.о. начальника управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения Альфия Кондрабаева в свою очередь напомнила, что в текущем году на дорожные работы будет направлено порядка 2,9 миллиарда рублей.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане на ремонт и строительство трех мостов направят 284 млн рублей.

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