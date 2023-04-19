В Татарстане на трассе М7 в аварии погибли два человека

Жертвами ДТП стали два человека. Фото: Госавтоинспекция РТ

В Татарстане в результате аварии на трассе М7 в Мензелинском районе погибли два человека.

Накануне на 1084м километра трассы М7 столкнулись автомобили LADA и «ГАЗ». Согласно предварительной информации, водитель легковой машины не выбрал безопасную скорость и совершил столкновение с едущим впереди транспортным средством.

В результате происшествия водитель и пассажир легковушки скончались на месте.

Ранее мы сообщали, что в результате ДТП в Набережных Челнах погиб водитель фургона.

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