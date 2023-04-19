Метшин заявил, что благодаря нацпроектам здравоохранение Казани вышло на новый уровень

В Казани регулярно обновляется материально-техническая база медучреждений, совершенствуется инфраструктура. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Казани с начала 2000-х годов уровень здравоохранения вышел на новый уровень. Об этом на итоговом медицинском совете управления здравоохранения города сообщил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

По словам главы города, такого уровня удалось достигнуть благодаря национальным проектам и поддержке раиса республики Рустама Минниханова. Так, регулярно обновляется материально-техническая база медучреждений, совершенствуется инфраструктура.

Как отметил Метшин, в 2005-х годах состояние медучреждений оставляло желать лучшего. Однако теперь благодаря усилиям властей и медработников уровень здравоохранения поднялся до высокого уровня.

Напомним, в Татарстане в 2023 году планируют капитально отремонтировать более 100 объектов здравоохранения.

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