В Казани продают гостиницу-долгострой за 170 миллионов рублей

Помещение общей площадью 4,5 тысячи квадратных метров продают вместе с земельным участком. Фото: Вадим ПОПОВ

В Казани выставили на продажу гостиницу-долгострой за 170 миллионов рублей. Девятиэтажное здание находится на улице Волгоградской. Соответствующая информация опубликована на сайте бесплатных объявлений.

Помещение общей площадью 4,5 тысячи квадратных метров продают вместе с земельным участком. На каждом этаже объекта имеется вентиляция и электричество, но они находятся в черновой отделке. В оформлении нуждается и фасад здания.

Кроме того, гостиница, построенная в 2010 году, не раз меняла владельцев. В 2018 году в столице Татарстана проходили публичные слушания о размещении у здании парковки, против которой выступили местные жители.

Ранее в Казани старейшее гражданское здание выставили на продажу за пять миллионов рублей.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзен и Telegram