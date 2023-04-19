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НовостиОбщество19 апреля 2023 5:43

В Казани продают гостиницу-долгострой за 170 миллионов рублей

Девятиэтажное здание расположено на улице Волгоградской
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Помещение общей площадью 4,5 тысячи квадратных метров продают вместе с земельным участком.

Помещение общей площадью 4,5 тысячи квадратных метров продают вместе с земельным участком.

Фото: Вадим ПОПОВ

В Казани выставили на продажу гостиницу-долгострой за 170 миллионов рублей. Девятиэтажное здание находится на улице Волгоградской. Соответствующая информация опубликована на сайте бесплатных объявлений.

Помещение общей площадью 4,5 тысячи квадратных метров продают вместе с земельным участком. На каждом этаже объекта имеется вентиляция и электричество, но они находятся в черновой отделке. В оформлении нуждается и фасад здания.

Кроме того, гостиница, построенная в 2010 году, не раз меняла владельцев. В 2018 году в столице Татарстана проходили публичные слушания о размещении у здании парковки, против которой выступили местные жители.

Ранее в Казани старейшее гражданское здание выставили на продажу за пять миллионов рублей.

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