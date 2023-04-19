В Казани на реконструкцию очистных сооружений направят еще миллиард рублей

Работы продлятся с мая 2023 года по ноябрь 2024 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане на реконструкцию биологических очистных сооружений канализации в Казани направят еще 994 миллиона рублей. Соответствующий заказ опубликован на портале госзакупок. Источник финансирования – бюджет республики.

Запланировано еще три этапа строительства, которые продлятся с мая 2023 года по ноябрь 2024 года. Подрядчику необходимо будет закупить и смонтировать оборудование для песколовок, первичных и вторичных отстойников, а также насосную станцию. Помимо этого, исполнителю заказ предстоит обустроить фундамент, основания, крышу, выполнить фасадные и внутренние отделочные работы.

Напомним, в Казани очистные сооружения начали обновлять летом 2021 года, всего на эти цели планируется направить 6,3 миллиарда рублей.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане на строительство очистных сооружений в четырех районах выделили 127,5 миллиона рублей.

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