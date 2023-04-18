Фото: Оксана ЗУЙКО

В Татарстане 22 апреля пройдет Единый день открытых дверей проекта «Профессионалитет». Как пояснили в пресс-службе министерства образования и науки Татарстана, в этот день будет организован комплекс различных мероприятий, где школьники смогут познакомиться с разными востребованными профессиями.

Свои двери в этот день откроют четыре колледжа региона. Для учащихся и их родителей будут проведены мастер-классы, экскурсии по учебным мастерским, классные часы, родительские собрания и другие мероприятия.

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