Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда

Военнослужащие Набережных Челнов приехали в отпуск из зоны СВО. Во время встречи с руководителем исполкома города Фаридом Салаховым они рассказали о своей службе и жизни на передовой.

Салахов вручил бойцам сапоги и вещмешки с необходимыми принадлежностями. Кроме того, он рассказал им о мерах поддержки: оплате детских садов, бесплатном питании в школах. Также напомнил о выплате в 100 тысяч рублей для новорожденных, которые власти города передают на поддержку супругам бойцов.

В свою очередь бойцы поблагодарили его и жителей города за поддержку и отметили, что с обеспечением у них все хорошо.

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