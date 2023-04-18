Из-за праздника Ураза-байрам в Казани на этой неделе изменится время работы МФЦ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Из-за праздника Ураза-байрам, который будет отмечаться 21 апреля, в казанских МФЦ будет изменено время работы на этой неделе.

Так, 20 апреля, рабочий день во всех офисах будет сокращен на один час. Отделы «Вахитовский», «Кудагинский», «Юдинский» и другие будут работать с 8.00 до 16.00. Отделы «Зареченский» и «Гагаринский» с 11.00 до 19.00. Полный список можно посмотреть на сайте мэрии Казани.

21 апреля для все многофункциональные центры уйдут на выходной, а уже 22 апреля МФЦ продолжат работать в обычном режиме.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram