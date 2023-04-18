В Татарстане началось голосование за благоустройство парков и скверов

Оно продлится до 31 мая Фото: Иван МАКЕЕВ

В Татарстане началось голосование за благоустройство парков, скверов, набережных и других общественных пространств, которые появятся в 2024 году. Оно продлится до 31 мая.

Проголосовать можно здесь. Об особенностях процедуры рассказал первый замглавы министерства строительства республики Алексей Фролов.

По его словам, в перечень войдет 267 объектов по всему Татарстану. Одним из нововведений в этом году стало включение в список пространств для собак. Также жители республики могут оставить свой вариант. В прошлом году, такой функцией воспользовались более тысячи человек.

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