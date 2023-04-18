Мишустин сообщил, что строительство трассы из Москвы в Казань закончится уже в этом году

Сокращение логистических издержек и повышение удобства для передвижения людей — это одно из приоритетных направлений работы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что строительство трассы М12 из Москвы в Казань закончится уже в этом году. Об этом он рассказал на стратегической сессии в Москве, где также принимал участие глава республики Рустам Минниханов.

Мишустин отметил, что сокращение логистических издержек и повышение удобства для передвижения людей — это одно из приоритетных направлений работы. Для этого нужно обеспечить развитие дорожной сети, а прежде всего магистралей, которые соединят города страны. Общий объем финансирования на пять лет составил более 13 трлн рублей.

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