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НовостиОбщество18 апреля 2023 15:29

В Набережных Челнах за проспектом 40 лет Победы нашли скелет человека

Страшную находку обнаружили на пустыре
Елена СКВОРЦОВА
Это были останки мужчины, который умер еще зимой

Это были останки мужчины, который умер еще зимой

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Набережных Челнах за проспектом 40 лет Победы, на пустыре недалеко от ледовой арены «КАМАЗ», нашли скелетированные останки человека. Их обнаружил местный жители и сразу же обратился в полицию. Происшествие случилось в минувшую субботу.

Оказалось, что это были останки мужчины, который умер еще зимой. По какой причине сейчас не известно. Пока все обстоятельства его смерти и личность выясняются, останки были доставлены в морг. Он числится, как «неизвестный». Теперь будут изучаться базы пропавших людей.

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