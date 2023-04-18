В Набережных Челнах за проспектом 40 лет Победы нашли скелет человека

Это были останки мужчины, который умер еще зимой Фото: Иван МАКЕЕВ

В Набережных Челнах за проспектом 40 лет Победы, на пустыре недалеко от ледовой арены «КАМАЗ», нашли скелетированные останки человека. Их обнаружил местный жители и сразу же обратился в полицию. Происшествие случилось в минувшую субботу.

Оказалось, что это были останки мужчины, который умер еще зимой. По какой причине сейчас не известно. Пока все обстоятельства его смерти и личность выясняются, останки были доставлены в морг. Он числится, как «неизвестный». Теперь будут изучаться базы пропавших людей.

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