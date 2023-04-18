Главная его цель — создать панику среди жителей города Фото: Мария ЛЕНЦ

Канал в Telegram с информацией о готовящемся теракте оказался фейком. Он появился в месенджере сегодня, 18 апреля, и по словам источника из правоохранительных органов издания «Татар-информ», он был создан на территории Украины сотрудниками ЦИПсО.

Главная его цель — создать панику среди жителей города. Однако поддаваться на эти уловки не стоит, говорят сотрудники органов. Они держат ситуацию под контролем.

Ранее подобный канал был создан в Нижнекамске. Там публиковались сообщения о нападении на общеобразовательные школы.

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