Минлесхоз Татарстана напомнил о наказании за нарушение запрета на посещение лесов

Минлесхоз Татарстана сообщил о наказании за нарушение запрета на посещение лесов Фото: Иван МАКЕЕВ

Минлесхоз Татарстана сообщил о наказании за нарушение запрета на посещение лесов, который был введен с 17 апреля из-за высокой степени пожарной опасности. Действовать он будет до 10 мая.

Так, нарушителей ждет административный штраф в размере от 15 до 30 тысяч рублей, говорит глава минлесхоза Равиль Кузюров. Это наказание для физических лиц. Для юридических штраф в разы выше — от 100 до 400 тысяч рублей.

Если же из-за этого произошел пожар, то любителям природы может грозить уголовное наказание по статье 261. Кроме того, так как в Татарстане действует особый противопожарный режим, штрафы увеличиваются автоматом. Для физлиц от 40 до 50 тысяч, для юрлиц — от 600 тысяч до миллиона рублей.

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