Положительная динамика стала наблюдаться по всем видом сделок Фото: Михаил ФРОЛОВ

В марте 2023 в Татарстане увеличился спрос на недвижимость. Такие данные привели в региональном Росреестре. По словам специалистов, положительная динамика стала наблюдаться по всем видом сделок.

Спрос на жилые помещение в марте увеличился на десять процентов. Почти на 12% увеличился спрос на жилые дома, на 5,3% — на земельные участки. Больше всего спрос вырос на нежилые помещения — на 16,4%. Впервые за три месяца 2023 года зарегистрировано более 12 тысяч договор о купле и продаже. С начала года рост составил 31,6%.

Также в Росреестре отмечают, что уровень ипотек на квартиры остался примерно на том же уровне — порядка 5 тысяч сделок. Вместе с тем, количество сделок на нежилые помещения под коммерцию увеличилось на 60%.

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