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НовостиОбщество18 апреля 2023 14:00

В Татарстане утвердили план подготовки и проведения «Изге Болгар жыены»

К празднику начнут готовиться уже в конце апреля
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Так, 21 мая в Болгаре на территории старинной мечети пройдет лекция «Ислам».

Так, 21 мая в Болгаре на территории старинной мечети пройдет лекция «Ислам».

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Татарстане утвердили план подготовки и проведения «Изге Болгар жыены». Соответствующий документ подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

21 мая в Болгаре на территории старинной мечети пройдет лекция «Ислам». Там для гостей организуют интерактивную площадку «История письменности», ярмарки народных промыслов и лектории.

Кроме того, к празднику начнут готовиться уже в конце апреля. До этого планируют убраться на площадке, произвести санитарную обработку, проверять готовность всех служб к мероприятию.

Напомним, в Казани пройдут первые в истории международные «Игры Будущего».

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