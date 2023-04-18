Так, 21 мая в Болгаре на территории старинной мечети пройдет лекция «Ислам». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Татарстане утвердили план подготовки и проведения «Изге Болгар жыены». Соответствующий документ подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

21 мая в Болгаре на территории старинной мечети пройдет лекция «Ислам». Там для гостей организуют интерактивную площадку «История письменности», ярмарки народных промыслов и лектории.

Кроме того, к празднику начнут готовиться уже в конце апреля. До этого планируют убраться на площадке, произвести санитарную обработку, проверять готовность всех служб к мероприятию.

Напомним, в Казани пройдут первые в истории международные «Игры Будущего».

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