В Казани движение на улице Фучика ограничили на две недели

До 2 мая закроют проезжую часть, местный проезд и тротуар в месте пересечения с улицей Минской. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Казани движение на улицы Фучика ограничили на две недели. Причиной стало строительство трассы тепловода, сообщает Комитет внешнего благоустройства исполкома города.

Так, до 2 мая закроют проезжую часть, местный проезд и тротуар в месте пересечения с улицей Минской в направлении движения в сторону улицы Ломжинской.

Напомним, ранее в Казани продлевали ограничение движения по улице Фучика из-за строительства метро до 24 апреля. Там продолжались работы по выносу сетей теплопровода из зоны строительства второй линии метрополитена.

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