В Казани планируют проведение парада Победы 9 мая

В настоящий момент в Казани идет подготовка к параду Победу. Фото: Денис Гордийко, пресс-служба мэрии Казани

Во многих регионах России власти отменили парад Победы. Несмотря на это в мэрии Казани заявили, что торжественное шествие войск Казанского гарнизона 9 мая 2023 года все-таки будет.

По словам руководителя пресс-службы городской мэрии Владимира Казанцева, в настоящий момент идет подготовка к параду Победу, сообщает «Ъ-Казань». Остальных подробностей пока не раскрывается.

Напомним, ранее власти Казани утвердили план празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

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