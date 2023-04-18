С начала 2023 года в Татарстане оштрафовали более четырех тысяч непристегнутых жителей

Всего в текущем году выявлено более 43 тысяч непристегнутых татарстанцев. Фото: Анастасия БОНДАРЕВА

С начала 2023 года в Татарстане оштрафовали более четырех тысяч жителей за непристегнутый ремень. Это удалось зафиксировать благодаря камерам видеонаблюдения, сообщает пресс-служба ГИБДД республики.

Так, всего в текущем году выявлено более 43 тысяч подобных нарушений. Также за этот период произошло десять аварий, где погибли три человека, а 13 получили травмы по причине того, что не были пристегнуты.

- В соответствии с ПДД водитель механического транспортного средства при движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, обязан быть пристегнутым и не должен перевозить пассажиров, не пристегнутых ими. За нарушение предусмотрен штраф 1000 рублей, - пояснили в ведомстве.

Отметим, применение ремней безопасности в разы снижает вероятность гибели и получения тяжелых травм водителем и пассажирами.

Напомним, в Казани с начала 2023 года произошло первое ДТП с участием электросамоката.

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