Матери с пятью и более детьми могут выйти на пенсию в 50 лет. Фото: Даниил ОПАРИН

Почти 17 тысяч многодетных матерей из Татарстана получат досрочную пенсию. Речь идет о женщинах, имеющих трех и более детей, сообщает пресс-служба отделения Социального фонда по республике.

Так, матери с пятью и более детьми могут выйти на пенсию в 50 лет, а женщины с четырьмя и тремя детьми - в 56 и 57 лет соответственно. Для получения досрочной пенсии многодетной женщине необходимо иметь 15 лет трудового стажа, а также 23,4 балла пенсионного коэффициента. Следующим условием является наличие детей в возрасте до восьми лет и не должно быть лишения родительских прав или отмены усыновления.

Напомним, в Казани многодетная семья получила 2,3 миллиона рублей и смогла переехать в «трешку».

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