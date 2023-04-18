В Казани эвакуировали сотрудников и посетителей ТЦ «Проспект»

В торговом центре подтвердили факт эвакуации
Фото: принтскрин видео.
В Казани прошла эвакуация ТЦ «Проспект» - на улицу вывели сотрудников и посетителей. К зданию съехались пожарные автомобили. Об этом сообщают очевидцы.
В торговом центре подтвердили факт эвакуации, но причину назвать затруднились.
Ранее мы сообщали, что в Буинске потушили крупный пожар на складе для зерна. А в Набережных Челнов в полночь пожар уничтожил несколько бань, сараев и автомобиль. Огонь полыхал в частном секторе – в поселке Рябинушка.
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