В Казани эвакуировали сотрудников и посетителей ТЦ «Проспект»

В торговом центре подтвердили факт эвакуации Фото: принтскрин видео.

В Казани прошла эвакуация ТЦ «Проспект» - на улицу вывели сотрудников и посетителей. К зданию съехались пожарные автомобили. Об этом сообщают очевидцы.

В торговом центре подтвердили факт эвакуации, но причину назвать затруднились.

Ранее мы сообщали, что в Буинске потушили крупный пожар на складе для зерна. А в Набережных Челнов в полночь пожар уничтожил несколько бань, сараев и автомобиль. Огонь полыхал в частном секторе – в поселке Рябинушка.

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