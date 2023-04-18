В Зеленодольском районе Васильевский стекольный завод продали за 172 млн рублей

Площадь завода составляет около 15 гектаров. Фото: пресс-служба Зеленодольского района

Васильевский стекольный завод, признанный банкротом в 2019 году, ушел с торгов за 172 миллиона рублей. Предприятие приобрел частный инвестор.

Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев заявил, что после оформления документов они с инвестором будут думать над тем, как развивать площадку. По его словам, здесь появится интересное производство, а возможно даже и вновь начнут изготавливать стеклянную тару.

Отметим, что площадь завода составляет около 15 гектаров. На предприятии имеются производственно-складские помещения общей площадью 27,9 тысячи квадратных метров, рядом - железнодорожные пути и выход к Волге, сообщает пресс-служба района.

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