В Татарстане на капремонт объектов мелиорации выделят около 82 млн рублей

Речь идет о трех объектах мелиорации. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На капитальный ремонт трех объектов мелиорации в Татарстане выделят около 82 миллионов рублей. Тендеры, заказчиком которых является «Татмелиоводхоз», опубликовали на портале госзакупок.

На капремонт гидротехнического сооружения пруда у села Уразбахтино Мамадышского района и магистрального трубопровода у села Бетьки Тукаевского района потратят 57,3 миллиона рублей.

Кроме того, на реконструкцию Сухаревского участка Заинской оросительной системы хотят выделить 24,5 миллиона рублей. Заявки от исполнителей принимаются до 24 апреля. Сами работы нужно завершить к концу 2023 года.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане на ремонт и строительство трех мостов направят 284 млн рублей.

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