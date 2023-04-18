Из Казани в Алтай прямые авиарейсы начнут выполнять с 29 апреля

Длительность полета в одну сторону составит 3,5 часа Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Прямые полеты из Казани в Республику Алтай стартуют 29 апреля. Рейсы будут выполняться 3 раза в неделю – по понедельникам, четвергам и субботам. Длительность полета в одну сторону составит 3,5 часа.

Рейсы будет выполнять авиакомпания Nordwind на самолетах Boeing 737−800, которые рассчитаны на 189 мест.

Ранее мы сообщали, что в апреле из Казани во Владикавказ впервые запустят прямые авиарейсы.

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