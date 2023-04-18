Казанский ТЦ «Парк Хаус» продали новому владельцу

ТЦ «Парк Хаус» будет продолжать работу в прежнем режиме. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сеть торговых центров «Парк Хаус», принадлежавшую европейскому инвестиционному фонду AERE, передали новому собственнику. Теперь ею владеет АО «Рамо-М». Сделка состоялась по договору купли-продажи, при этом ее сумма не озвучивается.

Из-за спецоперации и санкций европейский инвестфонд Atrium European Real Estate приостановил работу в России и выставил торговые центры на продажу, в том числе ТЦ «Парк Хаус» в Казани.

Первый заместитель гендиректора ООО «Ромекс-Кубань» Константин Томенко рассказал «БИЗНЕС online», что компания приобрела торговые центры c целью сохранения жизнеспособности актива. По его словам, ТЦ «Парк Хаус» будет продолжать работу в прежнем режиме, а все сотрудники сохранят рабочие места.

Ранее мы сообщали, что в Казани около вокзала продают ресторан за 65 млн рублей.

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