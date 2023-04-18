В Казани за 2022 год количество пользователей муниципальными парковками увеличилось на 100,5 тысячи водителей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани с 21 по 23 апреля муниципальные парковки будут бесплатными. Речь идет о местах, которые находятся вдоль улично-дорожной сети, сообщает пресс-служба мэрия города.

Так, в пятницу, 21 апреля, в Татарстане отмечается Ураза-байрам. В связи с этим муниципальные парковки будут работать без взимания платы. Это касается и выходных дней, 22 и 23 апреля.

Отметим, в Казани за 2022 год количество пользователей муниципальными парковками увеличилось на 100,5 тысячи водителей. Воспользоваться данной услугой можно бесплатно по субботам и воскресеньям, а также в праздничные дни.

Напомним, в Казани на строительство многоуровневого паркинга выделят еще более 120 миллионов рублей.

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