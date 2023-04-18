Суд приостановил деятельность столовой в ТЭМПО после массового отравления

Постановление подлежит немедленному исполнению Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Набережных Челнах 18 апреля суд приостановил деятельность столовой в компании ТЭМПО на 90 суток. АО «Производственная торгово-финансовая компания «Завод транспортного электрооборудования» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.6 КОАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения».

Постановление подлежит немедленному исполнению, уточнили в пресс-службе суда.

Накануне стало известно о массовом отравлении в столовой компании ТЭМПО. 12 человек были госпитализированы, у семи из которых нашли РНК норовируса. Следком возбудил уголовное дело.

Напомним, в октябре 2022 года в столовой ТЭМПО уже случалось массовое отравление работников. После этого случая в Набережных Челнах начали проверять организацию питания в столовых школ и детсадов, а также на крупных предприятиях города.

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