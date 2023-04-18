В Татарстане 557 компаний незаконно переводили штатных сотрудников в самозанятые

В Татарстане уже пятый год проводится эксперимент по введению нового налогового режима для самозанятых. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Татарстане разоблачили 557 компаний, которые переводили штатных сотрудников в самозанятые. Об этом сообщила заместитель руководителя УФНС России по республике Лилия Набиуллина.

Налоговые службы обращают пристальное внимание на переход на НПД группы физлиц с одной организацией на другую в качестве самозанятых. Для бизнеса подобная смена выгодна экономией средств на налогах, сообщает «Реальное время».

В Татарстане уже пятый год проводится эксперимент по введению нового налогового режима для самозанятых. Налог на профессиональный доход (НПД) - это специальный налоговый режим, который могут применять физические лица и ИП без наемных сотрудников и с годовым оборотом до 2,4 миллиона рублей.

Напомним, в Татарстане продлили пониженную налоговую ставку для IT-компаний Иннополиса. Она будет действовать вплоть до конца 2025 года.

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