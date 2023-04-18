В Татарстане на ремонт и строительство трех мостов направят 284 млн рублей

Заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Три автомобильных моста капитально отремонтируют в Менделеевском, Бавлинском и Тукаевском районах Татарстана. На эти цели направят 284,3 миллиона рублей. Соответствующие заказы опубликованы на портале госзакупок.

Наибольшая сумма – 127,3 миллиона рублей - будет направлена на ремонт моста через реку Дымку на автомобильной дороге Казань — Оренбург — Муртаза — Крым-Сарай, что в Бавлинском районе. На обновление моста через реку Суксинку на автодороге Набережные Челны — Бурды в Тукаевском районе выделено 95,4 миллиона рублей. В деревне Абалачи, что в Менделеевском районе, на возведение моста через приток реки Яблочка направят 61,6 миллиона рублей.

Заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс». Согласно документации, ремонтные работы нужно завершить к августу 2024 года.

Ранее мы сообщали, что на шести мостах обхода Нижнекамска и Набережных Челнов смонтировали балки пролетов.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram