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НовостиЗдоровье18 апреля 2023 7:15

В Казани в Национальный день донора жители смогут сдать кровь

Мероприятие проводится в рамках весенней акции
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Для всех посетителей подготовят праздничную программу, памятные сувениры и фотозону.

Для всех посетителей подготовят праздничную программу, памятные сувениры и фотозону.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Казани 20 апреля, в Национальный день донора, в рамках весенней акции жители смогут сдать кровь. Для всех посетителей подготовят праздничную программу, памятные сувениры и фотозону, сообщает пресс-служба благотворительного фонда «Добрая Казань».

Принять участие в акции смогут все желающие старше 18 лет. Для этого необходимо иметь вес более 55 килограмм и отсутствие противопоказаний к процедуре. Также необходимо пройти регистрацию.

Сдать кровь можно будет с 8:00 до 12:00 в Республиканском центре крови МЗ РТ по адресу: проспект Победы, 85.

Напомним, 58 литров крови сдали жители Казани на новогодней донорской акции.

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