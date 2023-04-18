В Татарстане расследуют исчезновение уехавшего на заработки парня

Всех, кто обладает информацией о местонахождении этого человека, просят позвонить по номеру 112 или 102 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане разыскивают 25-летнего Максима Посаженникова. 10 апреля он уехал из Можги в Альметьевск на заработки и перестал выходить на связь. Последнее, что он сообщил: около 17 часов находился в Набережных Челнах и ждал автобус.

Приметы: рост 170 см, волосы черные короткие. Был одет в серо-зеленую короткую куртку, черную кепку, штаны цвета хаки, черно-белые кроссовки. С собой был черный рюкзак.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении этого человека, просят позвонить по номеру 112 или 102.

Ранее мы сообщали, что в Набережных Челнах завершились поиски 12-летней девочки.

Парень уехал на заработки и пропал

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