В Татарстане врачи скорой завели сердце умирающего пациента

Ритм сердца восстановился после первого же разряда. Фото: Минздрав РТ

В Татарстане скорую помощь вызвали к 74-летнему мужчине с высоким давлением. К пациенту выехала бригада фельдшеров Ильдара Минсафина и Альбины Семеновой.

Мужчина вел себя спокойно, даже подшучивал над своим состоянием. Медики измерили давление, оно действительно оказалось повышенным. Сделали ЭГК, которое показало желудочковую тахикардию. Такого состояния у казанца раньше не было.

Медики попытались восстановить сердечный ритм с помощью медикаментов и для подстраховки принесли из кареты скорой помощи дефибриллятор. Как оказалось, не зря. Неожиданно мужчина потерял сознание и перестал дышать, на мониторе кардиографа продолжалась желудочковая тахикардия.

Фельдшеры начали проводить электрическую кардиоверсию – разряд дефибриллятора под контролем ЭКГ. Ритм сердца восстановился после первого же разряда, пациент пришел в сознание.

За работой работников «скорой» наблюдали близкие мужчины. Они со слезами на глазах встретили «воскрешение» родного человека.

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