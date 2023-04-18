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НовостиСпорт18 апреля 2023 5:44

Казанский «Ак Барс» победил ЦСКА в первом матче за Кубок Гагарина

«Барсы» вышли вперед в серии со счетом 1:0
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
«Ак Барс» вышел вперед в серии со счетом 1:0. Фото: www.ak-bars.ru

«Ак Барс» вышел вперед в серии со счетом 1:0. Фото: www.ak-bars.ru

В понедельник, 17 апреля, в Казани встретились хоккейные клубы «Ак Барс» и ЦСКА. Игра между ними состоялась в рамках первого матча финальной серии плей-офф КХЛ и закончилась со счетом 4:1 в пользу казанской команды.

- Мы играли по заданию, которое давали игрокам. Не все было идеально, конечно, но, во всяком случае, мы понимали, что хотим сделать, и пытались это делать, - прокомментировал игру главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов

Отметим, «барсы» вышли вперед в серии со счетом 1:0. Второй матч игры состоится в «Татнефть Арене» 19 апреля.

Напомним, казанский «Ак Барс» проиграл «Авангарду» со счетом 2:3.

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