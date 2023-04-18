Кабмином Татарстана утверждены пять публичных приоритетов на 2023 год

Самым популярным пунктом во время опроса стало сдерживание роста цен Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Правительством Татарстана утверждены пять публичных приоритетов на 2023 год. Они определены на основе социологических исследований, которые были проведены в прошлом году. Соответствующее постановление подписано премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

Самым популярным пунктом во время опроса стало сдерживание роста цен. Об этом попросили 59,5% жителей республики. Так, татарстанцы пожаловались на дорогие продукты и высокие тарифы ЖКХ, непрозрачность формирования платежных квитанций.

Повышение уровня доходов считают необходимым 54% опрошенных. 33,7% проголосовали за обеспечение доступности и качества услуг в социальной сфере. Чуть меньше (32,3%) отметили необходимость повышения уровня личной культуры, нравственности населения. На пятой строчке оказалось повышение качества услуг ЖКХ.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане по федеральной программе обновят 190 объектов ЖКХ.

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