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НовостиОбщество18 апреля 2023 5:15

Кабмином Татарстана утверждены пять публичных приоритетов на 2023 год

Больше всего жители просят сдержать рост цен
Адам САГАЛ
Самым популярным пунктом во время опроса стало сдерживание роста цен

Самым популярным пунктом во время опроса стало сдерживание роста цен

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Правительством Татарстана утверждены пять публичных приоритетов на 2023 год. Они определены на основе социологических исследований, которые были проведены в прошлом году. Соответствующее постановление подписано премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

Самым популярным пунктом во время опроса стало сдерживание роста цен. Об этом попросили 59,5% жителей республики. Так, татарстанцы пожаловались на дорогие продукты и высокие тарифы ЖКХ, непрозрачность формирования платежных квитанций.

Повышение уровня доходов считают необходимым 54% опрошенных. 33,7% проголосовали за обеспечение доступности и качества услуг в социальной сфере. Чуть меньше (32,3%) отметили необходимость повышения уровня личной культуры, нравственности населения. На пятой строчке оказалось повышение качества услуг ЖКХ.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане по федеральной программе обновят 190 объектов ЖКХ.

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