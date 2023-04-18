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НовостиНедвижимость18 апреля 2023 4:56

В Татарстане по федеральной программе обновят 190 объектов ЖКХ

На эти цели направят 8,6 миллиарда рублей
Адам САГАЛ
После реализации программы будет снижена аварийность на объектах коммунальной инфраструктуры

После реализации программы будет снижена аварийность на объектах коммунальной инфраструктуры

Фото: Мария ЛЕНЦ

В рамках модернизации коммунальной инфраструктуры в Татарстане по федеральной программе обновят 190 объектов. На эти цели направят 8,6 миллиарда рублей. Федеральный бюджет покроет половину суммы, сообщает ИА «Татар-информ». Основная часть работа запланирована в сфере водоснабжения.

В Минстрое считают, что после реализации программы будет снижена аварийность на объектах коммунальной инфраструктуры на 5,6% к 2025 году.

По информации Госкомитета РТ по тарифам, общий износ основных фондов организаций водно-канализационного хозяйства в республике равен 53%.

Ранее мэр Казани рассказал о необходимости федеральной программы в сфере ЖКХ.

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