В Татарстане по федеральной программе обновят 190 объектов ЖКХ

После реализации программы будет снижена аварийность на объектах коммунальной инфраструктуры Фото: Мария ЛЕНЦ

В рамках модернизации коммунальной инфраструктуры в Татарстане по федеральной программе обновят 190 объектов. На эти цели направят 8,6 миллиарда рублей. Федеральный бюджет покроет половину суммы, сообщает ИА «Татар-информ». Основная часть работа запланирована в сфере водоснабжения.

В Минстрое считают, что после реализации программы будет снижена аварийность на объектах коммунальной инфраструктуры на 5,6% к 2025 году.

По информации Госкомитета РТ по тарифам, общий износ основных фондов организаций водно-канализационного хозяйства в республике равен 53%.

Ранее мэр Казани рассказал о необходимости федеральной программы в сфере ЖКХ.

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