Фото: Архив "КП"

Городские клумбы Йошкар-Олы начали готовить к цветочному сезону, рассказывают в пресс-службе администрации города. Сейчас местные предприятия подготавливают почву к посадкам, вносят удобрения и благоустраивают клумбы. Рассада растений пока ожидает своей очереди в оранжерее МУП «Город».

В мэрии столицы Марий Эл отмечают, что клумбы порадуют горожан цветами традиционно в преддверии майских праздников. Поэтому сначала оформляться будут памятные места и точки наибольшего скопления местных жителей и гостей Йошкар-Олы.

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