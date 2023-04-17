ФОТО: ГИБДД Чувашии

В Чувашии произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей, рассказали в пресс-службе республиканского ГИБДД. Авария случилась сегодня, 17 апреля, около 8 утра на трассе в Канашском округе.

По предварительным данным, виновницей ДТП стала 37-летняя женщина за рулем «Фольксваген Таос», при перестроении с левой полосы на правую она столкнулась с «Хендай Солярис» по касательной. Чтобы избежать ДТП водителю «ВАЗ», ехавшего сзади нее, пришлось выйти на встречку, где он влетел в другой «ВАЗ».

В результате массовой аварии пострадали водители отечественных авто.

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