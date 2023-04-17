В Набережных Челнах возбудили уголовное дело по факту отравления работников «ТЭМПО»

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Набережных Челнах возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) по факту отравления работников в заводской столовой предприятия «ТЭМПО».

В пресс-службе прокуратуры передают, что с 14 по 15 апреля в больницы Набережных Челнов за медицинской помощью обратились сотрудники завода с жалобами на признаки пищевого отравления. Всего госпитализировано 12 человек.

В настоящее время материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы. По факту массового отравления возбуждено уголовное дело.

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