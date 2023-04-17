ФОТО: Госавтоинспекция Марий Эл

Сегодня, 17 апреля, в Марий Эл произошло ДТП со смертельным исходом, передают в пресс-службе Госавтоинспекции республики.

Трагедия разыгралась в разгар рабочего дня на улице Садовой в Звенигове. Автомобиль марки KIA влетел в грузовик. От сильнейшего удара иномарку отбросило с проезжей части дороги, далее легковушка перевернулась.

В настоящий момент известно, что в результате страшной аварии водитель KIA погиб на месте. Остальные детали трагедии выясняет следственно-оперативная группа.

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