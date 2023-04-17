В Чувашской Республике 100 ветеранов Великой Отечественной войны получат выплату 10 тысяч рублей

ФОТО: lenin.cap.ru

В Чувашской Республике 100 ветеранов Великой Отечественной войны получат выплату в размере 10 тысяч рублей ко Дню Победы, об этом рассказали в пресс-службе администрации Ленинского района Чебоксар.

Уточняется, что выплата будет единовременной, ветераны получат ее в апреле вместе с пенсией. Всего на получение надбавки к пенсии могут рассчитывать 100 ветеранов Чувашии.

Гражданам, которые получают одновременно две пенсии: одну - по линии СФР, вторую – по линии силовых ведомств, выплата производится через Отделение СФР по Чувашской Республике, подчеркнули в администрации района. Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram