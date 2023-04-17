В Сармановском районе Республики Татарстан спасли застрявшего в трубе сурка

ФОТО: Госкомитет РТ по биологическим ресурсам

В Сармановском районе Татарстана спасли застрявшего в трубе сурка, об этом рассказали в пресс-службе республиканского Госкомитета по биоресурсам. Спасение животного произошло накануне в деревне Дусюмово.

Выяснилось, что в межрайонный отдел Госкомитета обратились местные жители, которые рассказали, что в трубе частного дома застрял сурок. Вырваться из своеобразного плена у животного самостоятельно не получилось, поэтому понадобилась помощь спасателей.

Сейчас сурок уже вернулся в привычную среду обитания, его здоровью, к счастью, ничего не угрожает.

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