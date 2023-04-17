Казанцев просят выбрать общественные места для благоустройства

Фото: Лилиана ГАРИФУЛЛИНА

Казанцев просят принять участие в голосовании, начавшемся 15 апреля и выбрать общественные места для благоустройства, об этом на еженедельном совещании в мэрии заявил замруководителя исполкома Игорь Куляжев.

Опрос стартовал в онлайн-форме на портале госслуг РТ. Отдать свой голос могут все желающие в возрасте от 14 лет. Казанцам предлагается на выбор 30 мест, за благоустройство которых нужно проголосовать. Среди объектов зеленые зоны, парки и леса, озера и скверы и другие общественные пространства Казани.

Голосование продлится вплоть до 31 мая. Власти столицы Татарстана отмечают, что сделать выбор очень важно, ведь все мы хотим жить в чистом и благоустроенном городе.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram